В выходные в Самарской области поймали 90 пьяных водителей и 27 человек без водительских прав

Инспекторы выписали почти 3 тысячи протоколов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие выходные в Самарской области было зарегистрировано почти 3 тысячи нарушений ПДД. Инспекторы ГИБДД провели очередное профилактическое мероприятие на дорогах губернии.

- За три дня сотрудники Госавтоинспекции составили более 2900 протоколов по нарушениям. Так, 90 автолюбителей находились за рулем в нетрезвом состоянии, 27 человек не имели водительского удостоверения, в том числе были лишены права управления ТС. Кроме того, 240 водителей были оштрафованы за «тонировку», - подвели итоги рейда в ГИБДД региона.

Полицейские напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Самарцев призывают с пониманием относиться к проводимым профилактическим и рейдовым мероприятиям, направленных на обеспечение безопасности.

Напомним, рано утром 30 мая, в Тольятти нетрезвый молодой водитель без прав устроил массовое ДТП с припаркованными автомобилями. В аварии участвовала «Волга» виновника и две ГАЗели – грузовая и пассажирская.