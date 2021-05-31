В лесном фонде Самарской области в 10 раз возросло количество возгораний

В лесах Самарской области произошло больше пожаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В лесном фонде Самарской области в этом году в 10 раз возросло количество возгораний. Об этом стало известно по итогам совещания в региональном правительстве по вопросам обеспечения безопасности в весенне-летний период.

- По сравнению с 2020 годом в лесном фонде произошло увеличение количества возгораний практически в 10 раз, – рассказал министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов.

Всего с начала года в регионе было 44 лесных пожара на общей площади в 110 га.

Кроме того, в этом году произошло 3,5 тыс. техногенных пожаров, порядка 1,8 тыс. из них произошли из-за неконтролируемого пала сухой травы. В некоторых случаях огонь перекинулся на строения.

В начале мая в Волжском районе Самарской области сгорели 14 строений на дачных участках.