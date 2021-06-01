В Самаре из-за строительства развязки на Ново-Садовой ограничат водоснабжение

На строительстве развязки на Ново-Садовой перекладывают коммуникации Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре из-за строительства крупной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в близлежащий домах частного сектора на два дня ограничат водоснабжение. Как сообщают в "РКС-Самара", воду давать будут, но на пониженном давлении.

Ограничения коснуться жителей частного сектора в границах Московского шоссе, улиц Потапова, Ново-Садовой и Ботанического переулка.

Из-за строительства развязки переносятся коммуникации. Работы на водоводе запланированы на 2-3 июня, тогда же и будет ограничение водоснабжения. Чтобы свести к минимуму возможные отключения воды, коммунальщики сделают необходимые переключения.