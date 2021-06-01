В Самаре из-за работ на теплотрассе до 27 июля закрыли движение по улице Шестой проезд

Технические перевооружение теплотрассы будет длиться почти два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары сообщила, что до 27 июля 2021 года движение на Шестом проезде будет закрыто. Временные ограничения вводятся из-за работ по техническому перевооружению теплотрассы.

- Движение будет закрыто до 23:00 27 июля 2021 по улице Шестой проезд на участке от дома № 73 по Гагарина до дома № 114Д по улице Авроры, - сообщили в горадминистрации.

Напомним, ранее коммунальщики сообщили о введении ограничений на подачу горячей воды в частных домах, расположенных в границах Московского шоссе, Потапова, Ново-Садовой и Ботанического переулка. Вода с пониженным давлением будет даваться в ближайших домах частного сектора ближайшие два дня.