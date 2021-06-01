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Звезды1 июня 2021 14:17

Берлинский художник, работающий с Бэнкси, создаст инсталляцию в Самаре

Инсталляция будет располагаться на набережной во время ВолгаФеста
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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На набережной на ВолгоФесте появится инсталляция берлинского художника

На набережной на ВолгоФесте появится инсталляция берлинского художника

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре на набережной во время фестиваля ВолгаФест-2021 будет создана временная инсталляция берлинского художника Кристиана Аве. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Арт-объекты установят на 2-й очереди набережной. На отдельных локациях будут установлены девять работ в жанрах паблик-арта, стрит-арта и уличной скульптуры. Временную инсталляцию Кристиана Аве разместят на стене набережной.

Кристиан Аве, художник и общественный деятель, живет и работает в восточном районе Берлина. В немецкой столице проводятся его выставки, работы художника выставляются в в музеях и галереях по всему миру. Он участвовал в совместных работах с известным британским художником Бэнкси.

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