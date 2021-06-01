В Самаре по техническим причинам приостановили грузовую переправу в Рождествено

Грузовую переправу отменили на неопределенный срок Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре с 1 июня была приостановлена грузовая переправа по маршруту Октябрьский спуск – Рождествено. Об этом сообщили представитель Самарского речного пассажирского предприятия.

- С 1 июня 2021 года по техническим причинам временно приостановлена грузовая переправа в Рождествено, - сообщили в речном предприятии.

Перевозчик не уточняет, на какой срок будет приостановлено движение грузовых судов.

Напомним, ранее в СРПП сообщили, что в расписании пассажирских теплоходов, следующих из Самары в Рождествено, произошли изменения. Так, с 28 мая 2021 года пассажирские суда в Рождествено и в обратном направлении будут ходить каждый час с 6 утра до 22 вечера. Однако интервалы движения могут зависеть от погодных условий.