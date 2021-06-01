В Самаре рядом с обновленной Вертолетной площадкой построят два супермаркета

Обновленная Вертолетка откроется уже в июле, а рядом построят супермаркеты

Администрация городского округа Самары выдала разрешения на условно разрешенный вид использования двух земельных участков на улице Ветвистая, которая ведет к Вертолетной площадке в поселке Управленческий. Теперь ООО «Перекресток» может построить там супермаркеты.

Согласно документу, компания «Перекресток» организует на двух участках площадью 1504 квадратных метров и 412 квадратных метров точки общественного питания.

Напомним, Вертолетную площадку после реконструкции откроют уже 1 июля. На территории обустроили пешеходные дорожки, установили освещение, а также благоустроили подъездные пути и расширили парковку. Кроме того, на «Вертолетке» появилась детская площадка, скамейки и шезлонги.