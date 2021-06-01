Власти объяснили причину роста избыточной смертности в Самарской области

Избыточная смертность составила более 10 тысяч человек в год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской губернской думе состоялось заседание, в котором приняли участие председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, представители Правительства Самарской области, областной прокуратуры, налоговой службы, Счётной палаты региона, другие приглашённые.

Одним из вопросов, который вынесли на обсуждение, стала избыточная смертность в Самарской области. Депутат Михаил Матвеев задал вопрос членам правительства о последствиях коронавируса в регионе.

- В 2020 году смертность в регионе составила 52,7 тысяч человек, а от коронавируса официально умерло 1,9 тысяч человек, - отметил Матвеев.

Председатель правительства Виктор Кудряшов косвенно признал, что причиной роста смертности в Самарской области могла послужить пандемия. Он отметил, что во время перепрофилирования медицинских учреждений под ковидные госпитали, возможность оказания медицинской помощи была несколько ограничена.

В свою очередь министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян пояснил, что значительная часть избыточной смертности (более 10 тысяч человек) связана непосредственно с осложнениями от коронавируса. Около 30% - смерть от коронавирусной инфекции и треть оставшихся от внебольничной пневмонии, заболеваемость которой в прошлом году увеличилась в 15 раз.

Ранее региональные власти объяснили, почему в Самарской области ежедневно публикуются одинаковое количество умерших – 19 дней по 15 человек. По словам чиновников, это совершенно не означает, что за сутки скончалось именно такое количество людей. Это значит, что ежедневно становятся готовы 15 патанатомических заключений, которые подтвердили у пациента причину смерти от COVID-19.