Два воспитанника футбола Самарской области поедут на Евро в составе сборной России

Максим Мухин этот сезон провел в «Локомотиве». Фото: ФК «Локомотив» (Москва).

Два уроженца Тольятти и воспитанника местного футбола попали в финальную заявку сборной России на предстоящий чемпионат Европы 2020. Это Максим Мухин, который выступал за «Локомотив», а с нового сезона будет игроком ЦСКА, и Денис Макаров, выступающий за «Рубин».

Максиму Мухину 19 лет. Он занимался в Академии футбола имени Коноплева и в «Крыльях Советов», в 2019 году перебрался в «Локомотив», за который дебютировал в профессиональном футболе. В этом году Мухин подписал контакт с ЦСКА.

23-летний Денис Макаров также является воспитанником Академии имени Коноплева. На профессиональном уровне он выступал за «Оренбург-2», «Нефтехимик» и «Рубин».

Денис Макаров выступает за «Рубин». Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Также в итоговую заявку сборной попал экс-форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев.

На Евро мог поехать еще один воспитанник футбола Самарской области – «динамовец» Арсен Захарян, который родился в Самаре и выступал за детские команды «Крыльев Советов» и Академии имени Коноплева. Однако в итоговую заявку 18-летний полузащитник не попал.