«Сироты ничего не знают о норме»: психолог объяснила, почему ребенок скучает по семье, которая держала его на цепи

Кирилл, как и все сироты, надеется, что в его жизни появится настоящая семья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История Кирилла из небольшого села в Самарской области мало кого может оставить равнодушным. Мальчик рано осиротел, его забрали под опеку, в приемной семье он прожил 8 лет, а потом выяснилось: мама, уходя из дома, сажала сынишку на цепь. Причем так она поступала только с Кириллом, а двоих родных детей оковами не сковывала.

Свой поступок женщина объяснила тем, что у мальчика есть небольшая задержка в развитии, из-за чего он якобы бывает агрессивным, периодически ворует и сбегает к соседям, которые учат его дурному.

«Маму» приговорили к штрафу 7000 рублей, а мальчика из семьи забрали в интернат, где он живет уже пять лет. В разговоре с корреспондентом «КП-Самара» Кирилл признался, что до сих пор скучает по той семье и хотел бы в ней вернуться, хотя и понимает, что нельзя.

- Дети с особенностями развития отличаются от других детей, - объясняет доцент кафедры философии СамГМУ, психолог Нина Ковалюнас. - Проблемы, которые характерны для сирот, у них могут проявляться по-другому: сильнее или, наоборот, спокойнее. К примеру, привычка брать чужое может происходить от недостатка родительского воспитания в раннем детстве, когда человеку просто некому было объяснить, что это плохо и почему. Другой причиной может быть дефицит еды или вещей. Но и в том, и в другом случае проблема решается через беседы и ответы на вопросы «почему», а главное - через любовь и хорошее отношение к ребенку.

По словам специалиста, дети-сироты очень нуждаются именно в любви, ощущении своей нужности, поэтому способны привязаться даже к человеку, который к ним дурно относится. Такие ребята не знают, что такое «нормальное и хорошее» отношение. А вот люди, которые пользуются этой неосведомленностью, по мнению Ковалюнас, заслуживают резкого осуждения: уравнивать ребенка с животным (сажать его на цепь) неприемлемо даже в самых крайних случаях - агрессивного или асоциального поведения.

- Сможет ли мальчик полюбить другую семью, если кто-то решится взять его на воспитание? - размышляет Нина Ковалюнас. - Определённо «да». Такие дети очень чувствительны к любви и заботе, и как только почувствуют искреннюю заинтересованность в себе, ответят соответственно. Они быстро забывают обиды или не обижаются вообще - у них мало опыта хорошего к себе отношения, им часто просто не с чем сравнивать. И если вдруг такой позитивный опыт появится – конечно, можно ожидать и ответной привязанности, преданности и любви

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