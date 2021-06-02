МТС открывает новую программу стажировок для студентов и выпускников вузов

Минимальная длительность стажировки составляет один месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Программа включает в себя порядка 15 направлений стажировок – в маркетинге, техническом блоке, финансах, HR, PR, ИТ и продуктовых направлениях МТС. Программу можно пройти в любое время года, вакансии стажеров будут появляться круглогодично. Стажироваться можно как в традиционном очном формате, так и дистанционно. По итогам прохождения стажировки лучшим студентам МТС предложит постоянную работу в компании. В 2020 году стажировки в МТС прошли 370 студентов из 45 регионов страны, 30% окончивших программу продолжили развивать свою карьеру в МТС.

«Как и многие, мы традиционно проводили наши стажерские программы в весенне-летний период, когда студенты заканчивали учиться, чтобы им было удобнее работать в очном формате. В прошлом году пандемия стала для нас ограничением, которое перерасло в прекрасную возможность. Мы полностью перевели стажировки в дистанционный формат и получили рекордное количество откликов – более 12 000 студентов захотели стать нашими стажерами. Плюс мы смогли привлекать ребят к проектам не в их городах проживания. Вдохновившись успехом 2020-го, в этом году мы создали новую программу MTS Intro, которая объединит более 100 специальностей, будет доступна в течение всего года и позволит студентам самим выбирать, как стажироваться – офлайн или онлайн», отметила вице-президент по управлению персоналом МТС Татьяна Чернышева.

Минимальная длительность стажировки составляет один месяц и может быть продлена до шести месяцев. Для удобства совмещения с учебным процессом для стажеров предусмотрен гибкий рабочий график: стажер сам определяет минимальный график и может корректировать его в зависимости от загруженности на учебе. Заработная плата зависит от условий стажировки.

Узнать более подробную информацию о стажировках и оставить заявку можно здесь.