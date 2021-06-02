В Самаре станцию метро «Алабинская» не смогли достроить из-за коронавируса

В 2021 году работы на объекте продолжатся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты губернской думы Самарской области направили запрос в правительство о ходе строительства станции метро «Алабинская». Власти ответили, что завершение работ притормозила пандемия в 2020 году, когда были введены карантинные меры.

- Строительно-монтажные работы на объекте не выполнены в полном объеме на 11,6 миллионов рублей из-за введения в 2020 году ограничительных мер, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, — ответили за запрос депутатов в правительстве.

По данным региональных властей, в 2020 году проводились работы по проектированию и строительству 1 очереди пятого пускового комплекса от станции «Российская» до станции «Алабинская». Были выполнены архитектурно-отделочные работы, монтаж силовых сетей и устройств связи. Также подрядчик провел часть строительно-монтажных работ между станциями «Алабинская» и «Самарская». В текущем году работы планируется продолжить.

Напомним, станцию метро «Алабинская» начали строить в 2007 году. По плану, строительство должны завершить уже в 2023 году. В настоящее время работы по контракту там ведет АО «Волгатрансстрой-9».