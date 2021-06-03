В Самаре начали подготовку набережной к Волгафесту-2021

На набережной работает спецтехника Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В Самаре стартовали подготовительные работы к масштабному фестивалю набережных Волгафест-2021. 2 июня местные жители наблюдали, как на берегу спецтехника выгружает и устанавливает необходимое оборудование.

- Невероятное зрелище на Полевом спуске – монтаж конструкций с баржи. Подготовка к фестивалю идет полным ходом, - говорят самарцы.

Берег Волги готовится стать площадкой для самого масштабного феста в Самаре Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Напомним, фестиваль Волгафест-2021 стартует 7 июня и продлится две недели, до 20 числа. Организаторы обещают гостям праздника фееричное шоу, увлекательные мастер-классы и лектории, концерты самарских музыкантов и многое другое. Мероприятия будут проходить каждый вечер на 2-ой очереди набережной, а по выходным фестиваль будет радовать самарцев с самого утра и до позднего вечера.

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