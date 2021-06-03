МегаФон стал партнером Калининградской области в развитии инновационных сервисов

Сотрудничество обещает быть интересным Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«МегаФон» завершил первый масштабный проект в Калининградской области. Он направлен на повышение безопасности жителей и открывает новые возможности для оперативного и стратегического управления регионом. Правительство Калининградской области активно внедряет современные цифровые решения. Мы рады продолжению сотрудничества, готовы делиться своей экспертизой и предлагать собственные решения, которые сделают регион еще более комфортным для его жителей и местного бизнеса», – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Система «Безопасный город», запущенная в Калининградской области, собирает и анализирует данные из разных систем мониторинга на единой платформе, что позволяет видеть общую картину происходящего в регионе и быстрее и эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации.

Уникальность разработанного МегаФоном решения заключается в том, что помимо типовой подсистемы Единого центра оперативного реагирования, направленной на обеспечение безопасности жителей региона, в него входит подсистема стратегического планирования– Ситуационный центр губернатора Калининградской области.

К единому центру оперативного реагированияподключено 11 систем операционного управления регионом. Среди них служба 112, система лесопожарного мониторинга, централизованного оповещения. В центр передается информация скамер видеонаблюдения и видеоаналитики, фото и видеофиксации на автомобильных дорогах, датчиков контроля паводковой обстановки на реке Преголя, протекающей через Калининград. Также в него входят Единые дежурные диспетчерские службы, расположенные в шести городских округах Калининградской области.

В работе центраз адействованы решения на базе искусственного интеллекта, благодаря чему он не только аккумулирует информацию, но и формирует прогнозные модели развития чрезвычайных ситуаций. Например, может рассчитать, какие районы будут нуждаться в скорейшей эвакуации при обострении паводковой обстановки или в случае техногенных катастроф.

Информация из Единого центра оперативного реагирования поступает в Ситуационный центр губернатора.Благодаря интеграции с органами исполнительной власти он в автоматическом режиме собирает информацию по ключевым микро и макроэкономическим показателям региона, строит аналитические модели по стратегическим показателямии визуализирует их на дашборде. Это позволяет видеть, например, естественный прирост численности населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды, понимать, какие темы обсуждаются в СМИи блогосфере, и на основании этой информации быстро принимать управленческие решения. Всего в рамках системы «Безопасный город» в информационном обменеучаствуют 57 ведомств и организаций, чтопозволяет экстренным и оперативным службам согласованно и быстро реагировать на любые кризисные ситуации. Созданная инфраструктура гарантирует безопасность хранения и передачи данных.

В рамках проекта вздании правительства Калининградской области развернута современная функциональная система видео-конференц-связи губернатора, в том числе с шифрованием для проведения переговоров с руководством страны.

Помимо продолжения взаимодействия при реализации проектов в области повышения безопасности городской среды заключенное на ПМЭФе соглашение направлено на сотрудничество при развитии инновационных сервисов, а также в целом повышение уровня цифровой культуры в регионе.