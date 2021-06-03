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Общество3 июня 2021 12:56

Прокуратура взяла на контроль ход зачисления детей в школу на Пятой просеке

В первый день подачи документов около школы собралась многометровая очередь из родителей
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Возле здания новой школы собрались родители, чтобы передать документы на зачисление

Возле здания новой школы собрались родители, чтобы передать документы на зачисление

В Самаре 2 июня в новой школе на Пятой просеке начался прием детей со 2 по 11 классы. Родители, которые захотели перевести своего ребенка в эту школу, начали занимать очередь уже с ночи, а к утру между родителями разгорелся конфликт.

Администрация Самары, пытаясь успокоить родителей, сообщила, что очередь на прием документов о переводе была выстроена зря. Как сообщили чиновники, места в школе хватит всем, и дополнительные классы будут открываться по мере наполняемости.

В социальных сетях появились фото и видео с места событий. Информацией о ненадлежащей организации приема документов в школу заинтересовались в городской прокуратуре.

- В ходе проверки выяснилось, что администрацией школы своевременно не были приняты меры, направленные на прием граждан в соответствии с графиком и ликвидации очереди, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, было установлено нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, которое не допускает скопления большого количества людей в здании учебного заведения.

В связи с этим, прокурор вынес представление директору общеобразовательного учреждения об устранении нарушений федерального законодательства. Прокурор взял под личный контроль зачисление детей в школу на Пятой просеке.