Фото оренбурженки победило в конкурсе Русского географического общества

Фото оренбурженки "Ушки на макушке" победило в номинации "Мир животных"

Определились победители фотоконкурса "Самая красивая страна", организатором которого является Русское географическое общество. Названы победители по 14-ти номинациям, а также обладатели специальных призов.

В этом году участие в конкурсе приняли порядка 8,6 тыс. авторов, которые прислали более 65 тыс. снимков. Помимо России работы присылали представители еще 18-ти стран, в том числе, из Италии, Германии и Китая.

Среди победителей оказалась оренбурженка Ярослава Меркулова, чье фото под названием "Ушки на макушке" стало лучшим в номинации "Мир животных".

Она стала лучшей в номинации "Самая красивая страна глазами детей", победители которой получают профессиональную фотокамеру.