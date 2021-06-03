Фото оренбурженки победило в конкурсе Русского географического общества

Фото оренбурженки "Ушки на макушке" победило в номинации "Мир животных"
Определились победители фотоконкурса "Самая красивая страна", организатором которого является Русское географическое общество. Названы победители по 14-ти номинациям, а также обладатели специальных призов.
В этом году участие в конкурсе приняли порядка 8,6 тыс. авторов, которые прислали более 65 тыс. снимков. Помимо России работы присылали представители еще 18-ти стран, в том числе, из Италии, Германии и Китая.
Среди победителей оказалась оренбурженка Ярослава Меркулова, чье фото под названием "Ушки на макушке" стало лучшим в номинации "Мир животных".
Она стала лучшей в номинации "Самая красивая страна глазами детей", победители которой получают профессиональную фотокамеру.