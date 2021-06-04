Очевидцы засняли на видео жуткий пожар на скотном дворе в Самарской области

Женщина потеряла дом и коров с телятами Фото: Кадр видео

Вечером, 3 июня 2021 года, в селе Узюково Самарской области произошел крупный пожар в доме местного фермера. Как сообщают очевидцы, женщина, торговавшая молоком, лишилась дома и скотного двора с поголовьем коров и телят.

- Пожар произошел около половины девятого вечера на улице Чапаева, 2. Горели 2 частных дома и надворные постройки на площади 300 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

На месте ЧП работали 21 человек личного состава, среди которых бойцы ДПК, ближайших пожарных частей и спасцентров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Как сообщают местные жители, хозяйка дома не пострадала. Огонь забрал дом, хозяйство и скотину женщины. Сгоревшие коровы были источником дохода местной жительницы - она торговала молоком.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.