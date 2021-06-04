Устойчивые позиции и ответственный подход: финансовый результат группы росбанк за 3 месяца 2021 года по МСФО

Росбанк активно внедряет новые продукты и решения для своих клиентов

Корпоративный бизнес достиг уверенных результатов, увеличив операционные доходы на 15% и чистая прибыль на 32% по сравнению с первым кварталом 2020 года. После значительного роста в 2020 году портфель текущих счетов и срочных депозитов юридических лиц продолжил расти и в первом квартале 2021 года, увеличившись на 7% с конца 2020 года, что подтверждает высокий уровень доверия наших клиентов.

Одним из направлений стратегии корпоративного бизнеса является цифровое развитие, и в первом квартале Росбанк продолжил внедрение новых продуктов и решений для своих клиентов. Совместно с компанией Diasoft создана новая платформа для автоматизации расчетно-кредитного обслуживания юридических лиц, которая существенно оптимизирует процессы сопровождения кредитных договоров корпоративных клиентов и сокращает время вывода новых продуктов на рынок. Группа также внедрила услугу мгновенного выпуска корпоративных карт.

Следуя утверждённой программе устойчивого развития, Росбанк зарегистрировал на Московской бирже новый выпуск социальных и зеленых облигаций на 60 млрд руб. Инициативы и разработки Росбанка в области ESG также были подтверждены рейтингами ESG: в первом квартале 2021 года Росбанк был признан российским банком №4 в рейтинге ESG по версии RAEX-Europe.

В первом квартале 2021 года Росбанк уверенно удерживает 1-е место по объему розничного кредитного портфеля среди иностранных банков. При этом Росбанк продолжает наращивать объемы выдачи ипотеки, сохраняя 5-е место на рынке по объему портфеля ипотечных кредитов. Группа входит в число лидеров автокредитования, занимая 2-ю позицию на рынке.

Чистая прибыль группы Росбанк за первый квартал 2021 года продемонстрировала устойчивый рост, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Результат был достигнут за счет значительного снижения уровня расходов на создание резервов (-57% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), а также стабильным уровнем процентных и комиссионных доходов группы.