Главными фотосимволами Самарской области оказались рога козы и вечерняя Ракета

Фото Гоара Хансанамяна

В пятерку самых талантливых юных фотографов губернии, запечатлевших пейзажи родного края, вошли подростки из Нефтегорска, Самары, Тольятти и Сызрани.

Для участия в конкурсе дети и подростки, увлекающиеся фотографией и любящие путешествовать по родному краю, должны были загрузить на сайт «Поколения М» одну или несколько фоторабот с пейзажами Самарской области. Оценивали присланные на региональный этап конкурса работы известные самарские фотографы Светлана Маковеева и Андрей Савельев, тревел-блогер Алексей Жирухин, директор музея им. П.В. Алабина Андрей Кочетков и руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов. За время проведения конкурса было получено около 400 фотографий от детей и подростков от 6 до 18 лет со всех уголков Самарской области.

Фото Никиты Сергакова

Авторами лучших фоторабот стали тольяттинские старшеклассники Ксения Новокшонова и Глеб Лопаткин, 15-летний Никита Сергаков из Сызрани, 10-летний самарец Гоар Хансанамян и 12-летний уроженец Нефтегорска Максим Цыганов. Фотографии победителей и еще около 40 фотографий, отобранных жюри, войдут в специальную экспозицию «Поколения М», которая откроется в конце июня 2021 года в музее «Россия – моя история». Кроме того, все участники регионального этапа творческого конкурса «Life фото» могут претендовать и на главную награду федерального этапа «Поколения М» - стажировку у известного российского фотографа Василия Прудникова в Москве.

«Самарская область богата культурными достопримечательностями и природными пейзажами, способными заинтересовать путешественников и туристов со всей страны. Поддерживая фотоконкурс «Поколения М», мы хотели показать красоты нашего края глазами детей, и очень рады, что эта идея воплотилась с таким размахом. Благодаря свежему, нетривиальному взгляду на привычные для многих места – волжские пляжи, Жигулевские горы или городские улицы – работы наших участников, которые совсем скоро можно будет увидеть на фотовыставке «Поколения М», будут интересны и детям, и взрослым», - отметил руководитель департамента туризма Министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

«Ребята из Самарской области уже не первый год активно участвуют во всероссийском этапе «Поколения М» и занимают призовые места, и мы стараемся поддерживать их энтузиазм и на уровне региона. В этом году творческим заданием фотоконкурса были выбраны пейзажные фотографии, и мы очень рады, что такое количество ребят прислали свои работы и показали всей России, какие удивительные уголки есть на территории нашей области. Я уверен, что фотографии наших участников привлекут к себе внимание мастеров федерального этапа «Поколения М» и займут достойные места и по итогам всероссийского конкурса», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.