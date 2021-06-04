Средневолжская газовая компания оказала социально значимую адресную помощь многодетной семье

Газификация подворья Солодовниковых – вклад в общее дело социальной поддержки многодетных семей.

Средневолжская газовая компания оказала социально значимую адресную помощь семье Сергея Солодовникова, проживающего в Отрадном: в рекордно короткие сроки газифицировала его подворье.

Сергей Солодовников – не просто человек, имеющий высокие боевые заслуги перед Отечеством. Вместе с женой он воспитывает дочь и шестерых сыновей, младшему из которых всего лишь год. Не случайно его друзья уважительно называют Сергея героем России. На таких семьях держится Россия. Поэтому объяснимо особое внимание к ним со стороны органов власти и СВГК. Газификация подворья Солодовниковых – вклад в общее дело социальной поддержки многодетных семей.

Все работы по проектированию и строительству подводящего газопровода, а также монтажу сетей и оборудования внутри подворья выполнены силами специалистов кинельского центра техприсоединения (ЦТП) СВГК. К строительно-монтажным работам приступили сразу же с началом сезона, чтобы обеспечить подачу газа в дом до Дня России. Способствовала достижению цели четкая работа специалистов СВГК в плотном взаимодействии с инспекцией Ростехнадзора. Врезка в действующий газопровод была проведена уже в середине мая. В доме запахло пирогами, испеченными в духовке на газу.

Радость многодетной семьи и благодарность газовикам СВГК безмерна. С появлением газового отопления в доме Солодовниковых существенно снизились затраты на энергоносители, быт стал более комфортным, появилось больше времени и возможностей для качественного общения с детьми, для их гармоничного развития.

В рамках действующей восьмой инвестпрограммы СВГК планируется, что к концу 2024 года будет обеспечена возможность газификации более чем 9 тыс. земельных участков на площадках застройки для многодетных семей Самарской области.