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Происшествия4 июня 2021 13:56

В Самарской области пьяный водитель сбил подростка на велосипеде

15-летнего парня госпитализировали в больницу
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Пьяный водитель выезжал со двора и не заметил велосипедиста. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Пьяный водитель выезжал со двора и не заметил велосипедиста. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В поселке Суходол Самарской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. 15-летний подросток получил травмы.

- По предварительным данным, водитель на автомобиле ВАЗ 2109, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не пропустил велосипедиста, когда выезжал с дворовой территории на проезжую часть, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии 15-летний подросток получил травмы и бригадой скорой помощи его доставили в больницу. После осмотра, врач назначил пострадавшему амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП. Известно, что 60-летний водитель привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД один раз за последние два года. Мужчина получил в 2019 году штраф за не пристегнутый ремень.

Напомним, в Самаре вечером 3 июня произошла авария с участием молодого мотоциклиста. Злостный нарушитель ПДД, который за год был привлечен к ответственности 152 раза, вновь нарушил правила и подрезал мотоциклиста, который ехал с пассажиром. В результате травмы получил водитель, его госпитализировали в травматологическое отделение, и пассажир, которому назначили амбулаторное лечение.