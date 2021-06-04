Владимир Путин назвал Самарскую область одним из лидеров по инвестиционной активности

Самарская область представила интересные проекты на регионе

Президент Владимир Путин назвал Самарскую область в числе лидеров регионов, поражающих своей инвестиционной активностью. Во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ глава РФ подчеркнул, насколько значимыми становятся усилия регионов по привлечению инвестиций. По его словам, это один из главных критериев успешности субъектов федерации и их руководителей.

Ранее стало известно, что Самарская область вошла в топ-10 в инвестрейтинге АСИ. По итогам прошлого года регион оказался на 8 месте - хотя в 2017 году был всего лишь 65-м.

Президент упоминает Самарскую область в качестве примера среди лидеров развития уже второй год. В 2019 на ПМЭФ Владимир Путин сказал, что динамика роста инвестпривлекательности региона впечатляет.