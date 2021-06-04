В Самаре на фестивале выступят 600 исполнителей духовой музыки

Оркестры из разных городов выступят в Самаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самаре в конце июня состоится фестиваль "На сопках Маньчжурии", на котором выступят 600 исполнителей духовой музыки. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранее в Минкульте РФ поддержали идею проведения фестиваля в Самаре. Вальс "На сопках Маньчжурии" написал композитор Илья Шатров в память о погибших воинах 214-го Мокшанского пехотного полка, которые одиннадцать дней вели кровопролитное сражение в районе Мукдена и Ляояна. Композиция впервые прозвучала в Струковском парке в Самаре в 1908 году (по другим источникам - в 1907 году).

Фестиваль пройдет 26-27 июня. В Самару прибудут коллективы из разных городов, в том числе, из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода. Музыканты будут выступать в городских парках, на набережной и в амфитеатре площади Славы.