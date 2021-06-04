В Самаре из-за плохой погоды деревья падают на машины

Несколько автолюбителей пострадали из-за сильного ветра Фото: СОЦСЕТИ

Не самая лучшая погода наблюдается в Самаре в пятницу 4 июня. Уже ночью в городе был сильный ветер и дожди. Он не обошелся без последствий.

- На Карла Маркса ночью раздался страшный грохот. Утром вышла на улице, а там от сильного ветра дерево упало на 2 машины, - сообщает в паблике samara.dtp.official местная жительница.

На Революционной ветер повалил дорожные знаки Фото: СОЦСЕТИ

Пострадавших нет. Как говорят очевидцы, подобные происшествия наблюдаются и на других улицах. Так, в районе пересечения Гагарина и Революционной сильный ветер повалил дорожные знаки.

Напомним, что ранее синоптики объявили желтый уровень опасности. Так, по их словам, местами в регионе ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, сильный дождь и гроза.