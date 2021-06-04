Финальный вариант памятника купцу Головкина в Самаре выберут народным голосованием

На конкурс проектов 14 авторов представили 17 работ

Финальный вариант памятника купцу Константину Головкину, который установят в Самаре на улице Ленинградской, выберут жители города. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

На конкурс проектов 14 авторов представили 17 работ. Среди представленных вариантов – памятник Головкина в полный рост, вариант, который изображает сидящего купца со шляпой в руках, а также фигура, изображающая слона, что является отсылкой к так называемой «Даче со слонами», которая принадлежала купцу.

Осенью по итогам народного голосования выберут, какой вариант памятника появится в Самаре.