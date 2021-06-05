Самарцев удивило странное шествие на набережной Волги

Странное шествие на набережной удивило горожан Фото: скриншот

Жителей областной столицы заинтересовало, что сегодня утром, 5 июня, происходило на набережной Волги. Между Первомайским и Полевым спуском там происходило шествие небольшой группы людей. Видео с происходящим в социальных сетях опубликовал блогер Дмитрий Бегун.

- Они вызывают кого-то? Или, может, дождь прогоняют? А, может, теплоход из-за них затонул сегодня? - гадают горожане.

Как стало известно "КП-Самара", бояться местным жителям нечего. На набережной в эти дни проходит подготовка к ВолгаФесту-2021 и это была репетиция одного из номеров, которые там планируют показать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появилась полная программа фестиваля Волгафест-2021 в Самаре

Фестиваль набережных пройдет с 7 по 20 июня 2021 года (подробности)