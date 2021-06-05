В Волге затонул теплоход "Барракуда". Публикуем видео спасения экипажа судна

Теплоход полностью ушел под воду
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В субботу 5 июня в Самаре затонул теплоход "Барракуда". ЧП произошло в районе острова Поджабный в Самарском районе города. Свидетелями стали множество местных жителей, а некоторые из них даже спасли членов экипажа судна, терпящего бедствие.
- На корабле находились четыре человека. Их спасли люди, у которых есть лодка. Теплоход и груз, который он буксировал, полностью ушел на дно, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" очевидцы происшествия.
На месте событий работают спасатели, сотрудники МЧС и следователи. Проводится проверка, специалисты ГИМС обследуют акваторию Волги. По имеющимся сведениям, разлива нефти не произошло. "Комсомольская правда" следит за развитием событий.
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