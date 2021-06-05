Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 июня 2021 18:23

Публикуем фото с места жуткого ДТП с участием трех грузовиков в Самарской области

В Сызранском района столкнулись две фуры DAF и КамАЗ, пострадали два человека
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Грузовики после аварии оказались серьезно повреждены

Грузовики после аварии оказались серьезно повреждены

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

5 июня примерно в 15:30 в Сызранском районе региона произошло серьезное ДТП. Напомним, что на 898 километре трассы М-5 "Урал" столкнулись сразу три грузовика.

- Водитель КамАЗа ехавший со стороны Самары в направлении Москвы выехал на встречную полосу и там врезался в с автомобиль DAF с полуприцепом, - делятся с "КП-Самара" предварительной версии случившегося в ГУ МВД России по Самарской области.

По факту аварии проводится проверка

По факту аварии проводится проверка

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Фура в итоге столкнулась с машиной такой же марки, которая двигалась позади в попутном направлении.

В результате аварии травмы получили водители "КамАЗа" и фуры DAF, в которую он въехал. Мужчины доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.