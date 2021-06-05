Очевидцы рассказали, как в Самаре в Волге затонул теплоход с людьми на борту

"Барракуда" полностью ушла на дно Фото: скриншот

В субботу утром, 5 июня, в Самаре произошло ЧП с участием теплохода "Барракуда". Судно, буксировавшее груз, ушло на дно реки Волги в районе острова Поджабный. На борту находилось 4 человека.

- Корабль что-то буксировал, и крен пошел на борт. Ну и потихоньку его перевернуло. И оно затонуло. Приезжали ГИМС МЧС и спасатели, - рассказал "КП-Самара" очевидец Владимир К.

По словам мужчины, обошлось без пострадавших. Местные жители на лодке бросились поплыли к месту событий и помогли экипажу выбраться.

Сейчас по факту происшествия проводят проверку сотрудники СК на транспорте. Ситуация находится на контроле в ГУ МЧС России по региону, где отметили, что утечки топлива нет. Акваторию Волги исследуют специалисты.