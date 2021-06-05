Следователи показали, как в Самаре на Волге затонул теплоход

К счастью, никто не погиб Фото: скриншот

В Самаре продолжаются разбираться в обстоятельствах ЧП, которое произошло сегодня утром, в субботу 5 июня, на Волге. Напомним, что в районе острова Поджабный примерно в 10:30 затонул теплоход «Барракуда».

— За правой кромкой судового хода судно буксировало земснаряд и понтон. В процессе буксировки произошло затопление всех объектов, — отмечают в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

К счастью, обошлось без пострадавших. Четырех членов экипажа смогли спасти очевидцы.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Журналисты «КП-Самара» публиковали видео спасения людей, находившихся на борту. Их выручили местные жители, у которых есть лодки.

Специалисты ГИМС ГУ МЧС исследуют акваторию Волги. По предварительным сведениям, разлива нефти они не зафиксировали.