«Водитель застрял в груде металла»: в Самарской области столкнулись три грузовика

Авария в Сызранском районе Самарской области Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

В субботу, 5 июня, в Сызранском районе Самарской области произошла ужасающая авария, с участием трех грузовых машин. Фуры столкнулись на 898 километре трассы М-5. Из-за ДТП дорога оказалась полностью перекрыта в оба направления. На трассе образовались многокилометровые пробки.

Как рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области, одного из водителей зажало в кабине, самостоятельно выбраться из покорёженной машины он не мог, и ему требовалась помощь спасателей. Аварийно-спасательные работы стартовали в 14:54. На место происшествия прибыл поисково-спасательный отряд из Сызрани. Для деблокирования пострадавшего спасателям пришлось применить гидравлические кусачки разжим и домкрат. Чтобы добраться до пострадавшего была срезана дверь и отжата приборная панель.

На трассе М-5 столкнулись три грузовых автомобиля Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Пострадавшего водителя с множественными травмами передали врачам скорой медицинской помощи. В 15:55 работы на месте ДТП были окончены. В ПСС также добавили, что все аварийно-спасательные работы проводились совместно с сотрудниками МЧС и скорой медицинской помощи.

Читайте также:

Публикуем фото с места жуткого ДТП с участием трех грузовиков в Самарской области

В Сызранском района столкнулись две фуры DAF и КамАЗ, пострадали два человека

(Подробнее)