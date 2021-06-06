Видеоблогер показал, что произошло после затопления теплохода на Волге в Самаре

Место ЧП огородили

Самарский видеоблогер Евгений Щекин посетил остров Поджабный, недалеко от которого в субботу, 5 июня, ушел под воду теплоход "Барракуда", и снял на видео, что происходило в акватории после ЧП.

- На поверхности воды понтон. Рядом курсирует судно. Никаких действий по поднятию судна не происходит, - комментирует видеоблогер. – Когда мы шли к острову, на поверхности воды было несколько небольших маслянистых пятен.

В комментариях самарцы добавили, что это судно не просто курсирует близь места ЧП, а устанавливает буи, чтобы огородить подводное препятствие, ведь корабль утонул почти в пределах судового хода.

Напомним, теплоход «Барракуда» затонул в первой половине дня 5 июня. На борту находилось четыре человека. Все они сумели вовремя покинуть тонущий корабль. Местные жители на лодке подоспели к месту событий и пересадили людей к себе. Как отмечают очевидцы, в момент ЧП корабль буксировал земснаряд.

- Увидел теплоход, который что-то буксировал по правому борту. Захотелось разглядеть, что именно он буксирует. Сначала всё шло штатно. Затем передняя часть того, что он бисировал (возможно, земснаряд) начала уходить под воду. Теплоход начал накреняться на правый борт вслед за уходящим под воду земснарядом. Накренялся всё больше и больше. Затем начал сам уходить под воду, - написал в комментариях к видео очевидец Евгений Умнов.

На место происшествия работали сотрудники регионального ГУ МЧС и ПСС. Они продолжают обследовать акваторию Волги. Информации об утечке топлива у специалистов нет.