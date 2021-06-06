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Общество6 июня 2021 12:52

На пересечении Ново-Садовой и Советской Армии появилось «море»

Огромная лужа еще больше усложнила проезд перекрестка, на котором и без того идут работы
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Машины едут максимально медленно

Машины едут максимально медленно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы поделились с журналистами «Комсомольской правды» фотографиями огромной лужи, что образовалась на пересечении улицы Ново-Садовой и улицы Советская Армия.

- Возможно, рабочие при строительстве развязки задели трубу? Такое уже случалось в Самаре при строительстве кольцевой развязки на Московском шоссе в 2017 году. Или это просто последствия обильных дождей в Самаре. В любом случаи, проезд перекрестка стал еще сложнее. Машинам приходится преодолевать этот участок максимально медленно, - рассказала с места событий Светлана.

Вода стоит высоко

Вода стоит высоко

Напомним, на данном перекрёстке идет строительство двухуровневой развязки. Рабочие уже месяц занимаются установкой опор будущего путепровода. Из-за работ часть дороги перекрыта.

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