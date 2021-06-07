На Ракитовском шоссе в Самаре перекроют движение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре частично перекроют движение на Ракитовском шоссе. Об этом сообщают в городской администрации.

Движение закроют в понедельник вечером, 7 июня, с 23:00. Проехать нельзя будет по правом полосе в направлении Московского шоссе на участке от улицы Олимпийской. Восстановят движение в 10:00 8 июня.

Перекрытия связаны с ремонтом дороги. Ранее горожане неоднократно критиковали состояние Ракитовского шоссе. Сейчас жители выражают недовольство, что на Ракитовском шоссе все еще отсутствуют освещение и тротуары.