ВТБ приобрёл долю в Delimobil

Фото с сайта delimobil.ru

Холдинг управляет российскими компаниями, которым принадлежат бренды «Делимобиль», Anytime и Anytime.Prime. Средства, полученные в рамках сделки Delimobil SA, будут направлены на развитие бизнеса и укрепление позиций компании на рынке каршеринга в России.

В состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума церемонии подписания меморандума о взаимопонимании приняли участие первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев и основатель и президент компаний «Делимобиль» и MIKRO KAPITAL Винченцо Трани.

«ВТБ Капитал – крупный игрок на рынке прямых инвестиций. Мы уже успешно инвестировали в целый ряд перспективных компаний в России, сделав значительный вклад в их развитие и вывод их на новый уровень развития. На рынок каршеринга мы приходим впервые. Здесь мы видим отличную инвестиционную возможность. Уверены, что профессионализм нашей команды будет способствовать укреплению лидирующих позиций компании Делимобиль на рынке каршеринга в России», – заявил Юрий Соловьев.

Винченцо Трани прокомментировал: «Наша компания уже более двух лет пользуется различными финансовыми продуктами Группы ВТБ. И данная сделка – большой шаг в дальнейшем развитии нашего партнерства, направленного на достижение стратегической цели – укрепления лидерских позиций на российском рынке каршеринга. Нам удалось добиться синергии таких сильных качеств, как технологический рост, эффективная операционная модель управления автопарком, соответствующая высочайшим мировым стандартам, и надежные финансовые показатели. Узнаваемость бренда Делимобиль свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности клиентов нашим сервисом».

Группа ВТБ является партнером ГК Делимобиль в лизинговом финансировании расширения автопарка с 2019 г. Партнеры намерены существенно нарастить объемы сотрудничества в области лизинга с учетом стратегического характера акционерной сделки между Делимобиль и ВТБ Капитал.

«Делимобиль» – один из первых сервисов каршеринга, появившийся в Москве в 2015 году. Менее чем за шесть лет автопарк компании значительно вырос за счёт органического роста и M&A-сделок, географический охват достиг десяти городов, значительно выросла клиентская база. В настоящее время Делимобиль является одной из крупнейших каршеринговых компаний в мире, предоставляя высококвалифицированный сервис на быстрорастущем российском рынке каршеринга. Компания предлагает клиентам качественные услуги, обладает полноценными операционными возможностями и инфраструктурой и управляется опытной командой менеджеров.