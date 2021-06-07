Дети Куйбышевского района отметили «День безграничных возможностей»

В лето — с хорошим настроением и новыми друзьями! Фото: АО «КНПЗ»

Много лет подряд День защиты детей ребята с ограниченными возможностями здоровья отмечают с заводчанами. В этом году в Комплексном центре социального обслуживания населения Куйбышевского района Самары собрались около 40 ребят, их родители, бабушки и дедушки. Заводская молодежь совместно с молодежным центром «Диалог» подготовила для них веселую и познавательную программу. Дети стали участниками приключенческого квеста, для прохождения которого им потребовалось как следует поработать и руками-ногами, и головой. Праздник завершился вручением подарков: каждому ребенку нефтепереработчики преподнесли увлекательную настольную игру, за которой можно будет собираться всей семьей.

- Мы всегда с радостью организуем мероприятия для детей, - признаются молодые специалисты АО «КНПЗ». – Очень приятно видеть счастье на их лицах – такое искреннее, неподдельное. У каждого ребенка должно быть веселое детство, и мы хотим хоть немного в этом помочь.