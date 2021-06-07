В Самаре ищут подрядчика, который защитит Дом с Атлантами на Венцека, 55 от вандалов

Дом с Атлантами был признан объектом культурного наследия Фото: дума Самары

В Самаре вновь пытаются найти подрядчика, который законсервирует знаменитый Дом с Атлантами на улице Венцека, 55. Организация должна будет за 5,8 миллионов рублей провести консервацию особняка и защитить его от вандалов.

На сайте госзакупок появилась информация, что министерство культуры Самарской области объявило повторные торги на консервацию дореволюционного особняка Шихобаловых. Ранее уже искали подрядчика на проведение работ, однако была подана всего одна заявка, которая не соответствовала требованиям контракта. Итоги новых торгов будут подведены в конце июня.

Напомним, Дом с Атлантами был построен купцами Шихобаловыми в 1833 году. В настоящее время часть ОКН стоит на балансе областного художественного музея.