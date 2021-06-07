Кровь и груда железа: в ДТП около Новокуйбышевска погибли два мужчины

Машины всмятку

Два легковых автомобиля столкнулись около Новокуйбышевска на втором километре Самарского шоссе. Фигурантами ДТП стали ВАЗ 2112 и Шкода Октавиа. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области, погибли два человека - мужчины 32 лет и 22 лет. По предварительным данным, это водители транспортных средств. Еще двоим понадобилась помощь медиков: в больнице оказались женщина и мужчина.

- Они направлены для обследования в ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница». На место ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения, - рассказали в МЧС.

Пока полиции предстоит разобраться, что произошло. Очевидцы сообщают, что неподалеку от места ДТП находится знак, запрещающий обгон. Возможно, кто-то из автомобилистов нарушил правила. Приносим соболезнования родственникам погибших.