На проспекте Кирова в Самаре перевернулась скорая с пациенткой

Скорая прилегла на бок, протараненная легковушкой

В Самаре на проспекте Кирова перевернулась на бок машина скорой помощи. Это произошло после столкновения с легковыми автомобилями. Участниками ДТП стали Лада Приора, Фольксваген и Мазда. Пока непонятно, кто именно не уступил дорогу врачам - вероятнее всего, это отечественная легковушка. Во время ДТП в скорой находилась пациентка.

- В результате ДТП погибших нет, пострадали 4 человека, все в автомобиле «Газель». Сотрудникам скорой помощи - мужчинам 42 и 38 лет и женщине 57 лет понадобилась помощь коллег, их отправили в больницу им. Семашко, - отметили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Пассажирку - женщину 33 лет - отправили другим автомобилем скорой в больницу им. Пирогова. Что с ней - не уточняется. Полиции предстоит разобраться в причинах ДТП.

Редакция КП-Самара желает здоровья всем участникам аварии.