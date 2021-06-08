Завершилась экспедиция из Москвы во Владивосток, в которой участвовал блогер из Самары

Блогеры путешествовали на протяжении месяца. Фото - Instagram Алексея Жирухина

Завершилась экспедиция блогеров из Москвы во Владивосток, в которой участвовал тревел-блогер из Самары.

Экспедиция продолжалась с 29 апреля по 24 мая. Команда из шести человек на двух автомобилях за месяц проехала от Москвы до Владивостока. Участники преследовали цель рассказать об уникальны и интересных местах России.

Одним из участников был тревел-блогер из Самары Алексей Жирухин. После путешествия у себя в Instagram он написал, что не стоит расстраиваться из-за закрытых зарубежных направлений, поскольку "по России можно путешествовать всю жизнь и всё не проехать".

- В этот раз мы побывали на нескольких гэс, новом гоке, нескольких заводах, золотом прииске, космодроме Восточный и ещё многих крутых местах, - написал блогер.

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