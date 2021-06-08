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Экономика8 июня 2021 10:09

Частные инвесторы планируют вложить 60 млрд рублей в Самарскую область

В регионе создадут более 12 тысяч новых рабочих мест
Сергей ЧЕРНЫХ
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Представители Самарской области заключили соглашений с частными инвесторами на 60 млрд рублей

Представители Самарской области заключили соглашений с частными инвесторами на 60 млрд рублей

Частные инвесторы намерены вложить в Самарскую область 60 млрд рублей. Свои проект в регионе будут развивать такие компании как Макдональдс и Феррони. Соглашение с ними было подписано во время Петербургского международного экономического форума.

- На форуме мы подписали соглашений на 60 млрд рублей с созданием 12 200 рабочих мест. Все проекты начинают реализацию в этом году, - сказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Один из наиболее крупных проектов, соглашение по которому заключили на форуме, стало создание ветропарков в Самарской области. Ожидается, что ветряки поставят в Красноармейском районе.

При реализации заключенных соглашений в регионе планируют создать более 12 тысяч новых рабочих мест.