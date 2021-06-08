В Самаре с 11 июня на проспекте Кирова закроют движение троллейбусов и трамваев

Водителей опять ждут проблемы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже на этой неделе жителей областной столицы ждут очередные транспортные ограничения. В Самаре с 11 июня будет перекрыто движение по проспекту Кирова. Возле дома № 26 - на участке между улицами Береговой и Ветлянской - собираются обновлять теплотрассу.

Из-за ремонтных работ по проспекту Кирова нельзя будет проехать с 00:00 11 июня до четырех утра 17 июня. Движение трамваев и троллейбусов там закроют на этот период полностью, автобусы и личный автотранспорт будут пускать по временным дублерам. Также объехать участок можно будет по улицам Ветлянской, Береговой, Земеца и Кабельной.

Трамваи и троллейбусы пустят в объезд. Трамвайные маршруты № 8 и № 25 будут двигаться через Заводское шоссе. Троллейбусы №№ 8, 12 и 13 - там же. Местных жителей планируют с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свои пути.