В ГИБДД рассказали, в каком возрасте дети чаще попадают под колеса

Дети не всегда верно оценивают опасность ситуации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самарская Госавтонспекция рассказала, дети какого возраста чаще становятся жертвами ДТП:

- Это 7-10 лет. В этом возрасте родители уже доверяют детям, считают их достаточно взрослыми и самостоятельными, чтобы, скажем, гулять во дворе без присмотра, - объяснила заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Ольга Блохина в пресс-центре «Комсомолки». – Что мы имеем в итоге? Ребенок распахивает дверь подъезда и бежит к детской площадке, не оглядываясь по сторонам – прямо под колеса машины.

С начала 2021 года в Самарской области зафиксировано уже 136 ДТП, в которых погибли 5 детей, а еще 154 получили травмы различной степени тяжести. Летом в «обычным» авариям добавляются ЧП с детьми-пешеходами, велосипедистами, мотоциклистами и даже автомобилистами (да-да, родители частенько летом дают несовершеннолетним «порулить»).

Инспекторы ГИБДД в Самарской области заранее готовились к летним каникулам, когда дети будут предоставлены сами себе. Служба усилит профилактическую работу, и в летних лагерях, во дворах жилых домов и даже в городских парках регулярно будет проводить мероприятия, цель которых – напомнить детям Правила дорожного движения.

С 1 по 30 июня, к примеру, в регионе проводится онлайн-чемпионат «Каникулы без ДТП». Следить за тем, что происходит, а заодно проверять себя на знание правил безопасности дорожного движения можно в соцсетях в группе Самарского областного Центра по профилактике ДДТТ

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