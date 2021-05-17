С начала года в Самаре люди пострадали в 56 ДТП с пьяными водителями

Юрий Некрасов: не спешите и не рискуйте на дороге, это может стоить кому-то жизни Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С начала года в Самарской области зафиксировано 859 ДТП (на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года), в них получили травмы 1094 человека (на 19% меньше прошлогоднего значения) и погибли еще 93 (на уровне прошлого года).

Напомним, еще недавно сотрудники ГИБДД били тревогу: в начале года в регионе произошли массовые ДТП: сначала под Сызранью 31 января столкнулись автобус и фура, погибли 12 человек. Потом 8 марта в Красноярском районе в столкновении иномарки с грузовиком погибли семеро. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась. Во многом благодаря регулярным массовым рейдам по всему региону.

Сейчас, в жару особенно актуально «ловить» пьяных водителей. С начала года протоколы составили почти на 2,5 тысячи человек, еще 312 водителей пьяными за рулем попались повторно и теперь стали фигурантами уголовных дел. Всего по вине пьяных водителей зафиксировано 56 ДТП с пострадавшими.

Традиционно, по данным областной ГИБДД, самыми аварийно опасными районами у нас считаются те, по которым проходит трасса М-5: Сызранский, Ставропольский, Красноярский. На дороге, которая связывает Самару с Бугурусланом, часто фиксируются выезды на встречную полосу, особенно в Кинельском районе.

КОНКРЕТНО

859 ДТП зафиксировано в Самарской области с начала года, в них погибли 93 человек, травмы получили 1094 человек

246 наездов на пешеходов произошли в регионе, 169 из них – по вине водителей, 92 – из-за пешеходов

56 ДТП по вине пьяных водителей зарегистрировано в регионе, 6 из них – в мае