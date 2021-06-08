ВТБ начинает выпуск карты жителя Самарской области

Для получения карты необходимо обратиться в региональный офис ВТБ

Карта разработана на базе флагманского продукта банка «Мультикарта» и Национальной платежной системы «Мир» с доступом к государственным, муниципальным и коммерческим сервисам. На нее также можно зачислять заработную плату и все виды бюджетных выплат. Карта жителя Самарской области содержит данные о владельце, функционирует как проездной билет, включает возможность хранения электронной подписи, позволяет получать скидки и бонусы при оплате товаров в магазинах-партнерах (полный перечень можно посмотреть на сайте).

Для получения карты необходимо обратиться в региональный офис ВТБ, предоставив паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Ее изготовление и использование является бесплатным, при этом держателю доступны все преимущества Мультикарты ВТБ – опции лояльности, программа «Мультибонус» и другие.

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется региональным департаментом информационных технологий и связи совместно с АО «Национальная система платежных карт». ВТБ стал первым банком-эмитентом, который присоединился к программе. «Карта жителя – уникальный инструмент, который значительно упростит населению решение повседневных финансовых задач и получение социальных услуг. Мы рады, что смогли первыми присоединиться к реализации этого значимого проекта, который стартует в ближайшее время. Сегодня цифровизация для ВТБ является одним из стратегических направлений работы. Мы уделяем большое внимание развитию дистанционных каналов обслуживания клиентов, делая их более удобными и функциональными. А безналичная оплата в транспорте и торговых точках, дистанционная запись к врачу позволят владельцам карты жителя не только сэкономить время, но и обеспечить максимальную безопасность при ее пользовании», - комментирует Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области. По вопросам оформления и использования карты можно обратиться по номеру горячей линии банка 8-800-100-24-24. Также информация о карте доступна на сайте ВТБ.