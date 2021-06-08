Пляжи Самары проверят на наличие возбудителя COVID-19

Если выявят нарушения СанПин, то пляж закроют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Роспотребнадзора проведут проверку пляжей Самарской области на наличие возбудителя COVID-19. В этом году купальный сезон откроется 15 июня на 34 пляжах Самарской области – в Самаре, Тольятти, Сызрани, Октябрьске, Новокуйбышевске, Жигулевске, Кинеле, Отрадном, а также в Кинельском, Шигонском, Сызранском, Сергиевском, Безенчукском, Ставропольском, а также в Волжском районах региона.

Специалисты проведут проверку пляжей, как перед началом сезона, так и во время него. В этот период будут организовано систематическое обследование зон отдыха с обязательным контролем санитарного состояния воды и песка, в том числе на наличие возбудителя COVID-19.

Как сообщают в ведомстве, если при проверке будут обнаружены несоответствия санитарным требованиям, то пляж будет закрыт.

Напомним, в Самаре продолжается подготовка к предстоящему купальному сезону. Специалисты уже расчистили берега и пляжи города от мусора, а сейчас подрядчик приступил к завозу и разравниванию свежего чистого песка.