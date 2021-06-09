В Самаре общественные территории обработают от комаров в июне и июле

Самарцы жалуются на полчища кровососов в городе Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В администрации Самары рассказали, когда общественные пространства будут обрабатываться от комаров. В настоящее время уже обработано 209,46 га озелененных территорий в городе и работа по инсектицидной обработке будут продолжаться в июне и июле.

Обработка набережной прошла 26 мая. Повторные работы запланированы на 10-20 июня и 10-31 июля. Однако сроки могут быть сдвинуты из-за неблагоприятных погодных условий.

Парки и скверы Самары планируют обработать от комаров в срок до 10 июля.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни. Так, до конца рабочей недели в Самаре ожидаются дожди с грозами. Кроме того, синоптики предупредили об усилении ветра. Вчера в городе выпал град, местные жители успели снять на видео необычное для июня явление.