В Самарской области прошедший ливень побил 36-летний рекорд по осадкам

Дожди будут лить еще несколько дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, что ливень, прошедший 8 июня 2021 года, побил многолетний рекорд. По данным синоптиков, в Аглосе зарегистрирован суточный максимум в 18,8 мм.

- Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году. По показаниям тех лет, в регионе выпало 17,8 мм осадков, - рассказали синоптики.

Напомним, в Самарской области вечером 8 июня прошли сильные ливни. Как рассказали местные жители, в некоторых районах выпал град.

По прогнозу Приволжского УГМС, сегодня 9 июня во второй половине дня также ожидаются дожди с грозами. Непогода продлится как минимум до конца рабочей недели.