Конкурс детских рисунков в честь первого полета человека в космос состоялся в Самаре

Ребят наградили в парке имени Юрия Гагарина

В Самаре состоялся конкурс детских рисунков в честь первого полета человека в космос. Выставка лучших работ "В далекой-далекой галактике..." при поддержке радио Дача будет работать до конца года в парке Гагарина.

Всего на конкурс подали порядка 150 рисунков. Жюри выбрало 30 лучших работ в возрастных категориях от 7 до 12 лет. Финалистов наградили на главной сцене в парке имени Юрия Гагарина. На сцене также выступили творческие коллективы, среди зрителей разыгрывались призы и подарки.

Выставка с лучшими рисунками будет работать до конца года, она располагается около Колеса обозрения.