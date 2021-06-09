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Общество9 июня 2021 14:24

Конкурс детских рисунков в честь первого полета человека в космос состоялся в Самаре

Лучший работы будут демонстрироваться в парке Гагарина до конца года
Источник:kp.ru
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Ребят наградили в парке имени Юрия Гагарина

Ребят наградили в парке имени Юрия Гагарина

В Самаре состоялся конкурс детских рисунков в честь первого полета человека в космос. Выставка лучших работ "В далекой-далекой галактике..." при поддержке радио Дача будет работать до конца года в парке Гагарина.

Всего на конкурс подали порядка 150 рисунков. Жюри выбрало 30 лучших работ в возрастных категориях от 7 до 12 лет. Финалистов наградили на главной сцене в парке имени Юрия Гагарина. На сцене также выступили творческие коллективы, среди зрителей разыгрывались призы и подарки.

Выставка с лучшими рисунками будет работать до конца года, она располагается около Колеса обозрения.