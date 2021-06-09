В Самарской области два человека погибли в ДТП с КАМАЗом

На месте жуткой аварии работают сотрудники экстренных служб Фото: ГУ МВД по Самарской области

В среду, 9 июня, на 1156 км трассы М-5 Урал произошло ДТП с участием КАМАЗа и легкового автомобиля. По данным полицейских, в результате скончались водитель и пассажир легковушки.

- Авария произошла около 12:40 в Исаклинском районе. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП и личности погибших, - сообщил исполняющий обязанности ОГИБДД ОМВД России по Исаклинскому району капитан полиции Николай Терентьев.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, 7 июня на трассе Самара – Большая Черниговка в ДТП погибла молодая 19-летняя девушка. По предварительным данным, водитель на «Дэу» при повороте налево не пропустил попутную Ладу Приору, движущуюся по главной дороге. В результате столкновения водитель отечественной легковушки получил травмы и был госпитализирован в больницу, а его пассажирка скончалась на месте ДТП.